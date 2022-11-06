. Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество

Молодой муж актрисы Яны Поплавской отдал ей все имущество. Недавно Яна Поплавская во второй раз вышла замуж. Избранником актрисы стал радиоведущий Евгений Яковлев, младше ее на 15 лет. Новоиспеченные супруги обзаводятся новым имуществом, которое записывают на артистку. В отношениях с журналистом Поплавская состоит с 2015 года. Но возлюбленные не спешили узаконивать отношения. «Решили показать пример традиционного брака! Пропагандируем семейные ценности», — делилась радостью актриса в день бракосочетания. Пара обзаводится совместным имуществом. Так у Поплавской и Яковлева появился новый дом. «Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем», — рассказал Евгений журналистам о семейных традициях. Почему они решили так поступить — мужчина не объяснил.И, если второй супруг щедр по отношению к актрисе, то к первому — Сергею Гинзбургу у Яны Евгеньевны есть претензии и обиды, несмотря на то, что они давно в разводе. По словам артистки, бывший муж отобрал у нее жилье, которое предназначалось наследнику. «Я не понимаю, как можно было забрать квартиру у старшего сына и жить в ней. Я не понимаю, как можно было снять деньги со счетов даже у детей», — размышляет блондинка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Но у экс-супруга актрисы свое видение ситуации. Сергей заявляет, что общается с наследниками и никогда ни в чем им не отказывал. «Мы каждый день на связи. Можно посмотреть у меня в телефоне. Все, что я могу им дать, я уже дал. Они не умерли с голоду», — резко ответил режиссер. Сейчас мужчина тоже счастлив в браке с 30-летней актрисой Ольгой Винниченко. Пара скромно расписалась два года назад.