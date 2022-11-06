. Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России

Вадим Карасев

Аналитики Bruegel и IIF заявили о неэффективности западных санкций против РоссииСюжетСанкции против России:

Западные санкции не привели к такому снижению доходов бюджета России, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине. Но эффект от них будет усиливаться со временем, заявили эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток, сообщает РБК.

Эксперты считают, что профицит платежного баланса России из-за мощной экспортной выручки приблизится к 240 миллиардам долларов по итогам 2022 года. Это в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году.

Аналитики также отмечают, что сработала и консервативная политика макроэкономической и финансовой стабильности России, даже несмотря на заморозку 300 миллиардов долларов валютных резервов Центробанка.

«Благодаря грамотной реакции Банка России, санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось», — подчеркнули эксперты.

Ранее бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что экономические санкции Запада против России дали обратный эффект. «Они [западные санкции] не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители. Российская экономика становится самодостаточной», — заявил экономист.