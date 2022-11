. Эти 18 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 8-11 ноября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





Следующая неделя, с 8 по 11 ноября, игрокам с приставками Xbox обещает немало интересного. Выходит сразу несколько ожидаемых релизов: Sonic Frontiers, Vampire Survivors на Xbox, зимнее обновление для Halo Infinite. Кроме того, игра Microsoft Flight Simulator получит издание к 40-летней годовщине.

Так выглядит список релизов на Xbox на следующей неделе:

Game Pass

Cobra Kai 2: Dojos Rising (8 ноября)Football Manager 2023 Console (8 ноября)Halo Infinite Winter Update (8 ноября)Return to Monkey Island (Xbox Series X | S) (8 ноября)Sonic Frontiers (8 ноября)Crowalt: Traces of the Lost Colony (9 ноября)Geometric Sniper (9 ноября)Super Woden GP (9 ноября)Geometric Feel the Beats (10 ноября)Kaiju Wars (10 ноября)Lord of the Click 3 (10 ноября)Police Simulator: Patrol Officers (10 ноября)Vampire Survivors (10 ноября)Atari 50: The Anniversary Celebration (11 ноября)Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition (Xbox Series X | S) (11 ноября)Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager (11 ноября)Paper Flight — Speed Rush (11 ноября)Yum Yum Cookstar (11 ноября)

На следующей неделе в подписке Game Pass появятся следующие игры:

Football Manager 2023 (8 ноября)Return to Monkey Island (8 ноября)Vampire Survivors (10 ноября)Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition (11 ноября)