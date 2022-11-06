. Юристы рассказали о порядке признания дома аварийным

В российских регионах много жилых домов, у которых большой процент износа. Но не все эти здания признаны аварийными. О том, какие шаги нужно предпринять, чтобы дом получил такой статус, рассказали «Парламентской газете» юристы.

Если у здания наблюдается износ большей половины конструкций, трещины в стенах, отклонение от вертикали, разрушение фундамента и несущих стен, его жители вправе обратиться в органы публичной власти с заявлением о признании дома аварийным.

После этого межведомственная комиссия должна провести техническое обследование, на основании которого и будет сделан вывод о признании или не признании дома аварийным. Если ответ властей жителей не устроит, они могут за свой счет заказать обследование состояния дома специализированной организацией.

«Многие так и поступают. Аварийность дома — это технические характеристики, и граждане могут об этом заявить», — рассказал первый заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Леонид Бандорин.

Кроме этого, можно обратиться в суд, посоветовал руководитель департамента по недвижимости коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Силантьев. «К этому вопросу надо подойти основательно изначально, и подготовить максимальный пакет документов, в том числе и для суда. Если это многоквартирный дом, то жители могут сообща заручиться поддержкой профессионального юриста», — считает эксперт.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.