. Качество лекарств подтвердят по новому стандарту

Обновлено руководство по составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата. Такое решение Коллегии Евразийского экономической комиссии (ЕЭК) от 4 октября 2022 года №137 вступает в силу 6 ноября.

Коллегия ЕЭК уточнила требования к составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата. Он должен содержать: состав лекарственного препарата, спецификацию, описание методик испытаний, описание упаковки, маркировку, условия хранения, срок годности (срок хранения). Также документ может содержать примечания, если сведения, представленные в соответствующих разделах, нужно объяснить.

Уточнить требования к документу решили по «опыту лабораторий стран ЕАЭС, осуществляющих оценку качества лекарств, а также по предложениям фармацевтических производителей», объяснили в ЕЭК.