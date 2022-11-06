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Какие звезды похоронили Бориса Моисеева

Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Директор Бориса Моисеева рассказал, кто помог с похоронами.     Артист скончался в конце сентября после продолжительной болезни. Долгое время певец вел замкнутый образ жизни и почти ни с кем не общался. Директор артиста рассказал, кто помогал ему в последнее время, и внес вклад в организацию пышных похорон. Артист умер в возрасте 68 лет, незадолго до смерти перенеся третий инсульт. Болезнь сделала Бориса Моисеева затворником: у него начались проблемы с координацией и речью, потому он больше не мог выступать на сцене как раньше. Все свое время артист проводил дома и умер в одиночестве. По словам директора Сергея Гороха, причиной скоропостижной кончины стала острая сердечная недостаточность. Последние годы певец жил очень скромно, на пенсию. Ему помогали друзья и соратники по эстрадному цеху. «Он общался со своими коллегами. С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Один раз в месяц передавала передачку с продуктами. В ней находилось столько всего, что невозможно было съесть. Холодильник Алла Борисовна забивала до отказа!» — рассказывает концертный директор артиста.
В организации похорон также не обошлось без помощи звезд. Брат Бориса Моисеева, проживающий в Америке, не смог проводить его в последний путь. Но друзья сделали это с достоинством. «Игорь Крутой по первому звонку решил вопросом с захоронением. После смерти Бори возникли большие проблемы с местом на кладбище. Игорь Яковлевич помог все быстро решить. Алла Борисовна помогла, Лолита, Алсу, Надежда Георгиевна Бабкина, у которой я сейчас работаю. Она поддерживает меня и сейчас без внимания не оставляет. Огромное количество людей помогло проводить Борю в последний путь на серьезном уровне. Спасибо им за это огромное!» — поделился Сергей Горох с «МК». К слову, несмотря на отшельнический образ жизни и отсутствие концертной деятельности, Моисеев оставил большое наследство, на которое теперь претендует брат певца Маркс. Инсайдеры уверяют, что у певца было несколько квартир в Москве. В одной он проживал постоянно, а две другие пустовали, их даже не сдавали в аренду. Также Борису Михайловичу поступали авторские отчисления за использование его творчества.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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