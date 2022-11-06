. Ксения Собчак - хулиганка, сказал Богомолов
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Ксения Собчак - хулиганка, сказал Богомолов

Ксения Собчак - хулиганка, сказал Богомолов
Муж ведущей и журналистки Ксении Собчак поздравил ее с днем рождения. В последнее время имя Ксении Собчак не сходит со страниц таблоидов. Сегодня скандальная журналистка стала на год старше. Одним из первых телезвезду поздравил супруг Константин Богомолов. Константин Богомолов написал трогательное послание жене, опубликовав совместное фото. Режиссер не сомневается — совсем скоро черная полоса закончится, и ведущая вернется к своей деятельности.
«Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С днем варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться, хулиганить, любить и творить», — обратился режиссер к имениннице. Напомним, Собчак сбежала из родной страны после возбуждения уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Заявление написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Мужчина сообщил правоохранительным органам о попытке вымогательства 11 миллионов рублей. Журналистка перешла границу по израильскому паспорту, хотя ранее убеждала подписчиков, что у нее нет гражданства других стран. Муж и сын звезды остались в России.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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