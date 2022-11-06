. Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов

Телеведущая Ксения Собчак в этом году отпраздновала 41-летие вдали от России и своих близких. Ксения Собчак давно стала популярной персоной. С юных лет она работала на телевидении, а также не раз снималась в кино. Блондинка вот уже несколько лет снимает свои проекты и берет интервью у именитых персон. В этом году к ней приковано особое внимание, так как недавно она сбежала из России. Оказалось, что в марте звезда получила израильский паспорт. Собчак объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. По некоторым данным, она находится в Литве. Многие ее знакомые обрушились на нее с критикой. Даже Тимати не стал молчать, хотя он был с ней близок в молодости.А 5 ноября Ксения отпраздновала свой день рождения. Она выложила снимки, на которых предстала в черном наряде. Блондинка позировала с Земфирой и Ренатой Литвиновой.Именинница также запечатлелась с Ингеборге Дпкунвайте. На празднике отметился даже Федор Бондарчук. Сама именинница призналась, что этот день рождения стал самым странным в ее жизни.«Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что нет. Ценно – поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что «ничего не заметили». Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда.Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень. Спасибо всем вам за любовь и поддержку - ее все равно больше, чем клеветы и злобы. Умные люди все видят и понимают. А неумных - все равно не переубедишь. Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы – точно можно. Спасибо всем моим друзьям, зрителям, читателям и подписчикам за то, что вы у меня есть!» – написала Собчак.