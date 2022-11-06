. Ксения Собчак умнее, чем прикидывается
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Ксения Собчак умнее, чем прикидывается

Ксения Собчак умнее, чем прикидывается
Васераман рассказал о ведущей и журналистке Ксении Собчак. В настоящий момент Ксения Собчак скрывается за границей. Новости о побеге Ксении Собчак за границу появляются в СМИ с завидной периодичностью. Однако на этот раз все точно, жена Константина Богомолова действительно сбежала из страны, как только стало известно о задержании ее директора по делу о вымогательстве. Эрудит Анатолий Вассерман убежден, что ведущая не могла не знать о происходящих делах в ее компании. А еще – что она обязательно вернется в Россию. Это лишь вопрос времени.
«Она сейчас активно изучает динамику происходящего. Как только поймет, что опасность миновала, приедет», - поделился с корреспондентом МК.ru Анатолий Вассерман. Он сказал, что лично встречался с ней много раз и Собчак произвела на него приятное впечатление. Вассерман убежден, что образ чудаковатой скандалистки Ксения сформировала намеренно – дабы публика не имела правильного представления о ней. «Собчак намного умнее, чем избранный ей образ. Ведь понятно, что образ был избран ею именно для того, чтобы ее недооценивали», - сказал участник многочисленных интеллектуальных шоу.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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