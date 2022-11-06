. Ксения Собчак знала о вымогательствах, считает Вассерман
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Ксения Собчак знала о вымогательствах, считает Вассерман

Ксения Собчак знала о вымогательствах, считает Вассерман
Ведущая и журналистка Ксения Собчак сбежала после уголовного скандала. Светская львица спешно покинула территорию РФ, узнав, что ее коммерческого директора Кирилла Суханова задержали по делу о вымогательстве. Вначале ведущая проходила в расследовании как подозреваемая, а потом стала свидетелем. Знаменитый эрудит и участник множества телешоу Анатолий Вассерман считает, что Ксения Собчак была в курсе событий. И она обязательно вернется в Россию, на чем, к слову, настаивает ее мать Людмила Нарусова.
«Мне совершенно очевидно, что она не могла не знать об организованном вымогательстве в ее редакции. Но ее помощники, я считаю, могут взять всю вину на себя в надежде на то, что, если она останется на плаву, потом, когда они свое отсидят, Собчак как-то их сможет поддержать», - поделился мнением с корреспондентом МК.ru Анатолий Вассерман. Он полагает, что помощи от Собчак сотрудники светской львицы могут не дождаться.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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