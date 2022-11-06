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Кто родился 6 ноября

Кто родился 6 ноября

Ариэль Анри (73 года), премьер-министр Гаити. Работал в больницах Монпелье (Франция), в Центре для детей-инвалидов в Порт-о-Пренсе (Гаити), больнице им. Бернара Мевса. Возглавлял министерства внутренних дел, а также труда и социальных дел.
В июле 2021 года Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити. 

Алла Ильинична Сурикова, российский кинорежиссёр. Народная артистка РФ.  Её дебютная кинолента, «Предположим, ты капитан», вышла на экраны в 1976 году. Широкую известность Алле Суриковой принес фильм «Суета сует», снятая по сценарию Эмиля Брагинского. Среди других её известных работ — картины «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Московские каникулы», «Хочу в тюрьму».

Геннадий Николаевич Селезнёв (1947-2015), российский государственный и политический деятель. Возглавлял газеты «Комсомольская правда», «Учительская газета» и «Правда».

С 1993 года избирался депутатом Государственной Думы. На посту заместителя председателя Госдумы I созыва курировал вопросы взаимодействия парламента со СМИ. В 1996 году был избран председателем нижней палаты парламента и возглавлял её до 2003 года.

Был председателем совет директоров «Республиканского банк» и Московского областного банка. Являлся председателем Партии Возрождения России.

 

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По материалам: pnp.ru

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