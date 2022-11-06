. Лера Кудрявцева позавидовала красоте Ирины Салтыковой

Ведущая Лера Кудрявцева взбесилась от певицы. На телеканале НТВ в это воскресенье, 6 ноября, стартовал третий сезон популярного шоу «Суперстар! Возвращение», в котором принимают участие звезды прошлых лет. Открывала проект своим выступлением певица Ирина Салтыкова. Она исполнила собственный хит «Серые глаза». Первым взял слово член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов. На этот раз он был добр и сказал, что на фоне современных песен композиция Ирины Салтыковой звучит, как глоток свежего воздуха.Судья шоу, телеведущая Лера Кудрявцева предпочла высказаться в шутливой форме. Она сделала своеобразный комплимент 56-летней Ирине Салтыковой. «Я всегда всем красивым женщинам говорю, что они неприятные. Так вот, Салтыкова, ты – неприятная. И в 90-х такая была и сейчас. Оценивать Иру, которую я знаю много лет, конечно, нелегко. Ты красивая и бесишь меня», - заявила Лера Кудрявцева Ирине Салтыковой. Что касается выступления Салтыковой, то Кудрявцева дала понять, что она не в восторге. «Ты немного зажатая сегодня была, как мне показалось. Очень волнительно, я понимаю», - добавила Лера Кудрявцева.