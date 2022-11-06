. Лолита Милявская ехидно высказалась о сбежавших звездах

Певица Лолита Милявская заявила, что больше выступать, не кому все сбежали. Певица призналась, что завидует своему коллеге из Сочи. 5 ноября певица Лолита дала концерт в Екатеринбурге и сказала со сцены интересную фразу. В перерыве между песнями она в шутку призналась, что завидует своему коллеге Григорию Лепсу, потому как его песни очень популярный в караоке. А затем 58-летняя звезда упомянула сбежавших из России артистов.«Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса, никого не осталось, - цитирует Лолиту «Комсомольская правда - Екатеринбург». - Гриша скоро будет тоже выступать в Екатеринбурге. Давайте, вы хотя бы первые три песни его выступления не будете подпевать, чтобы мне не так завидно было». Зрители концерта рассказали, что во время шоу певица очень тепло общалась с публикой. Она выходила в зал, обнималась и целовалась с поклонниками, охотно делала памятные фото.