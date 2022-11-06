. Лунный день сегодня 6 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Последний день недели будет важным и ответственным. Провести его удачно получится, если заручиться поддержкой ночного светила. О ее настроении расскажут астрологи, и их рекомендации помогут обрести успех.

Это воскресенье эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендует посвятить анализу и работе над ошибками. Сегодня от личного настроя будет зависеть многое, а значит, важно поверить в себя, но при этом не действовать опрометчиво. Грамотное распределение сил позволит не ошибиться и найти путь к счастью.

Фаза Луны: Луна продолжает свой рост в созвездии Овна. 13 лунные сутки — не время для опрометчивых решений и слов. Сегодня астрологи рекомендуют определиться с планами, чтобы завершить год успешно, а также поработать над ошибками. Приобретенный опыт и осознание собственных промахов убережет от дальнейших неприятностей.

Магнитные бури 6 ноября: сегодня магнитных бурь не прогнозируется. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование;работа над ошибками;отдых;прогулки;позитивное общение;завершение текущих дел;укрепление позиций.агрессия;переутомление;опрометчивые шаги;необдуманные траты;потакание дурным привычкам.

Влияние Овна в союзе с растущей Луной повышает активность, однако направлять энергию нужно в русло созидания. В это воскресенье астрологи рекомендуют навести порядок в доме и убраться в тех зонах, которые особенно захламлены или вызывают раздражение из-за беспорядка. Уместным будет завершение текущего ремонта, сбор вещей для дальнейшего переезда, а также полноценный отдых. В вечернее время лучше всего уделить внимание собственным потребностям: пригласить любимого человека на свидание или провести время за любимой книгой.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Сегодня энергии будет довольно много, а повышенная активность требует ярких нарядов. Желание самовыражения не стоит подавлять — в это воскресенье можно смело использовать яркие оттенки в одежде. Замкнутые узоры помогут сосредоточиться на завершении необходимых дел, а натуральные ткани согреют прохладным осенним днем. Украшения этого дня — изделия из золота и меди. Талисманами выступят опал, рубин и пирит.

Любовь и общение в 13 лунный день

Сегодня отличный день для налаживания и укрепления отношений. Энергетика созвездия придает уверенности, а рост Луны повышает шансы на успех. Внимание к интуиции поможет избежать знакомств с токсичными личностями, а чуткость и внимание к партнерам сблизят. Для того, чтобы день прошел на позитивной волне, важно помнить об осторожности и умеренности. Внимание к деталям, позитивный настрой и хорошее настроение станут залогом успеха в сфере любви и общения.

Финансы и работа 6 ноября

Воскресенье — не лучшее время для старта новых дел. 6 ноября астрологи рекомендуют провести работу над ошибками, если это необходимо, а также посвятить время завершению текущих дел. Сегодня можно заняться и ранее отложенными делами, если на них есть время и силы. Финансовая активность, напротив, может привести к неприятностям, если тратить деньги на ненужные товары или вкладывать сбережения в непроверенные фирмы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня умеренная физическая активность приветствуется, поэтому откладывать тренировки нет смысла. Поддержать организм в тонусе важно для хорошего самочувствия и настроения. Главное — не перетрудиться и избежать перенапряжения. Хорошему настроению поспособствует и общение с близкими, а также непродолжительные прогулки на свежем воздухе. Удачным решением станет и оздоровление организма, в том числе посещение санаториев или спа-салонов.