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Мама Наташи Королевой вышла за богача

Мама Наташи Королевой вышла за богача
Мама певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай соблазнилась на мужчину старше себя. 76-летняя Людмила Порывай всегда пользовалась успехом у мужчин. Артистка вспоминает, что в молодости у нее были десятки поклонников. «Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера», — рассказала она. Но среди огромного числа мужчин Людмила Ивановна выбрала одного единственного — хормейстера Владимира Порывай. У супругов родились две дочери — Руся (Ирина) и Наталья. В 90-е годы в возрасте 53 лет Владимир Архипович умер. Людмила Ивановна осталась одна, но унывать не стала. Артистка раскрыла подробности личной жизни. Порывай рассказала историю любви, которая случилась с ней, когда она перешагнула порог пятидесятилетия.
Через два года после смерти мужа Порывай уехала в США. Там она познакомилась с симпатичным мужчиной, бизнесменом Игорем Эльпериным. Тот эмигрировал в Штаты еще в 70-е годы. В Майами он открыл первый русский ресторан, который принес ему немалый доход. По словам Порывай, их объединила общая беда. Как и она, Эльперин стал вдовцом. Оба считали, что уже не найдут свою любовь, но судьба распорядилась иначе. «С Игорем мы познакомились в Майами в 90-х, он потерял жену я мужа, нам за пятьдесят и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное найти свою половинку», — рассказала мать Наташи Королевой. Сейчас супруги счастливы вместе. Они понимают друг друга с полуслова и с заботой относятся друг к другу.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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