. МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации

Вадим Карасев

Тегеран продавал в Россию "небольшое количество" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но сделка состоялась за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине. Об этом в интервью информагентству Fars рассказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до [конфликта] на Украине", - заявил глава МИД республики..

Абдоллахиян также опроверг данные о продаже Москве иранских баллистических ракет и призвал Киев предоставить Тегерану данные о применении иранских беспилотников в ходе конфликта.



"Мы договорились с министром иностранных дел Украины, что, если у них есть какие-либо документальные подтверждения того, что Россия использовала иранские беспилотники, они предоставят нам их", - подчеркнул Абдоллахиян.

В середине октября Евросоюз начал рассматривать возможность введения ограничительных мер против трех генералов из Ирана и компании, которая производит дроны-камикадзе Shahed.

Летом США заявляли, что между РФ и Ираном имеются договоренности по приобретению ударных иранских БПЛА для применения на Украине. Американские аналитики указывали, что иранские Shahed-136 (российская армия использует их под наименованием "Герань-2") представляют серьезную угрозу для ВСУ.

Иранские СМИ сообщали о том, что Москва закупает у Тегерана новые дроны-камикадзе Arash-2 с боезарядом существенно больше, чем у Shahed-136. Эти дроны - новейшая разработка Ирана. Дальность полета Arash-2 - 1700 км. В то же время и Shahed-136 демонстрируют высокую эффективность на поле боя.