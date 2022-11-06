. Миро высмеяла Викторию Боню за скандал с Киркоровым

Модель Виктория Боня ввязалась в скандал с поп-королем. По мнению блогерши, экс-звезда «Дома-2» поскандалила с певцом, чтобы напомнить о себе публике. На днях Виктория Боня поругалась с Филиппом Киркоровым. Экс-звезда «Дома-2» попыталась заступиться за Наргиз Закирову, которую поп-король назвал «уродиной», после чего тоже получила порцию оскорблений.По мнению Лены Миро, модель влезла в конфликт артистов для того, чтобы напомнить публике о себе. «Рассчитала момент, чтобы о ней вспомнили, и заявила, что не боится Филю. Третий день угомониться не может. Я не боюсь, кричит Вика и ручки тянет, лишь бы Бедросович еще что-нибудь сказал. Еще полгода будет вспоминать, как ее отругал Киркоров», — заявила блогерша. Напомним, мнения звезд о скандале Бони и Киркорова разошлись. Одна часть артистов поддержала поп-короля, а другая посчитала, что ему не следовало оскорблять Наргиз и Викторию.