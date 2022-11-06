. Муж Ксении Собчак мечтает о смерти жены, заявил психолог

Психолог предупредил ведущую и журналистку Ксению Собчак. В последние дни бурно обсуждается дело о вымогательстве, в котором, по подозрению следствия, замешана Ксения Собчак. В свете актуальных событий к журналистке обратилась психолог Вероника Степанова. Специалист предположила, несмотря на возможные проблемы с законом Собчак, ее муж нисколько не грустит. По мнению Степановой, режиссер сейчас наслаждается жизнью. «Мечты Богомолова. Прогноз: он не захочет покидать театр, соответственно, он остается в Москве. Вопрос: «Где же жить Константину, как не в уютном доме Собчак? Что еще нужно для счастья?» — вопрошает она.Психолог не боится делать резкие заявления о будущем пары. «Кончина жены (причина смерти — репортаж из зоны боевых действий), скоропостижная смерть тещи (обширный инсульт) и многомиллионное наследство. (Пасынок отправляется в кадетское училище с круглогодичным проживанием). Это я к чему? Ксюшка, будь начеку», — обратилась Вероника в личном Telegram-канале. К слову, Богомолов был в самой гуще событий, когда правоохранители искали звезду. Артист находился в загородном доме, куда приехали с обыском приехали оперативники. Однако Ксению они там не обнаружили. После этого стали распространяться домыслы о том, что супруга журналистки лишили всех средств связи и отключили Интернет. Константин устал видеть это и показал, что вовсю работает и спокойно выходит в Сеть. «Ну совсем дураки! Дураки дурацкие», — прокомментировал он.