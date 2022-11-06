. Награды за Battle Pass в Halo Infinite после «зимнего обновления» показали в видео
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Награды за Battle Pass в Halo Infinite после «зимнего обновления» показали в видео

Награды за Battle Pass в Halo Infinite после «зимнего обновления» показали в видео


Студия 343 Industries опубликовала новое видео, в котором показала игрокам, какие награды их ожидают в рамках бесплатного Battle Pass после выхода «зимнего обновления». Игроков ждет новый пропуск из 30 уровней. Как можно видеть в ролике ниже, игроков ждут самые разные косметические предметы и другие бонусы. За достижение 30 уровня игроков ожидает легендарный шлем Mark V. Разработчики отмечают, что боевой пропуск «наполнен элементами, вдохновленными Halo Reach».


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Боевой пропуск, который будет выпущен с «зимним обновлением», имеет неограниченный срок действий.

Напомним, релиз «зимнего обновления» Halo Infinite должен состояться уже на следующей неделе: 8 ноября. С апдейтом игроков ждет кооператив в сюжетной кампании (по сети), бета-версия Forge и новый контент для мультиплеера.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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