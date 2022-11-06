. Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор

Как рассказала директор певицы Наргиз Закировой, она не щадила никого. Концертный директор Наталья Кузьмина знает о жестком характере Наргиз Закировой из первых рук. Она знакома с бывшим мужем артистки, итальянским певцом Филиппом Балзано. Кузьмина заверила, что экс-супруг с ужасом вспоминал о совместной жизни с Наргиз. По его словам, звезда была настоящим абьюзером.«Помню, как музыканты сидели в гримерке, а он нам рассказывал, как Наргиз, будучи с ним в браке, кричала на него и даже била! Она тогда пела в кабаках и говорила, что хочет попасть на большую сцену», — поделилась Наталья с PROZVEZD. Стоит отметить, что Кузьмина стала не первой, кто рассказал о буйном нраве Закировой. Концертный директор Сергей Лавров признавался, что Наргиз не раз срывала выступления из-за похмелья и даже выпивала перед выходом на сцену.