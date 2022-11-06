. Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор

Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Как рассказала директор певицы Наргиз Закировой, она не щадила никого. Концертный директор Наталья Кузьмина знает о жестком характере Наргиз Закировой из первых рук. Она знакома с бывшим мужем артистки, итальянским певцом Филиппом Балзано. Кузьмина заверила, что экс-супруг с ужасом вспоминал о совместной жизни с Наргиз. По его словам, звезда была настоящим абьюзером.
«Помню, как музыканты сидели в гримерке, а он нам рассказывал, как Наргиз, будучи с ним в браке, кричала на него и даже била! Она тогда пела в кабаках и говорила, что хочет попасть на большую сцену», — поделилась Наталья с PROZVEZD. Стоит отметить, что Кузьмина стала не первой, кто рассказал о буйном нраве Закировой. Концертный директор Сергей Лавров признавался, что Наргиз не раз срывала выступления из-за похмелья и даже выпивала перед выходом на сцену.
# Шоу-бизнес Закирова Наргиз
По материалам: z-aya

Последние новости

Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Александр Песков подворовывает у своего директора
Александр Песков подворовывает у своего директора
Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество
Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество
Рай для перфекциониста: мастера металла показали результат точности их машин для металлообработки (фото + видео)
Рай для перфекциониста: мастера металла показали результат точности
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США
Инсайдер подтверждает, что в разработке улучшенная Xbox Series X «промежуточного поколения»
Инсайдер подтверждает, что в разработке улучшенная Xbox Series X
Лунный день сегодня 6 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 6 ноября 2022 года
Жителей Германии призвали экономить газ
Жителей Германии призвали экономить газ
Красотка и обруч
Красотка и обруч

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День народного единства
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили

Еще по теме

Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
Виктор Дробыш пострадал от Наргиз Закировой
Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
Филипп Киркоров унизил Наргиз Закирову