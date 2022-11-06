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"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх

"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх

Группа "2Маши" приостановила творческую деятельность в апреле этого года. Поклонники предполагали, что это из-за напряженной политической ситуации, но все оказалось иначе. Мария Шейх и Мария Зайцева крепко поссорились.

Об этом впервые рассказала Зайцева, заявив, что Шейх запрещает ей петь песни коллектива в одиночку. Вторая вокалистка объясняла это тем, что песни группы "могут исполняться исключительно двумя Машами".


Мария Шейх

В августе Шейх получила серьезную травму головы, из-за которой временно ослепла. "Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — все с нуля. Я родилась третий раз и то, что я жива — настоящее чудо", — рассказывала певица. 

По ее словам, коллеге было на это наплевать, однако у Зайцевой другая версия. Она утверждает, что не знала о произошедшем, поэтому Шейх попросту врет.

У моей бывшей коллеги отсутствуют такие понятия, как честь, совесть, честность и любовь. Человек врет. Но надо отдать должное, — она искусный манипулятор и очень умело создает вокруг себя поле людей, которые попадают под влияние. Я там тоже была. Теперь, слава Богу, — нет.
Мария Зайцева
Мария Зайцева планирует сделать скандальное заявление

Зайцева рассказала, что долгое время терпела манипуляции со стороны Марии, но потом обратилась к психологу. Специалист посоветовал ей перестать общаться с экс-напарницей, но Шейх вынуждает ее, распространяя порочащую информацию.

Когда человек считает возможным позволить своему представителю полоскать меня в дерьме прилюдно, после чего все это разносится по многочисленным пабликам, а потом еще и лично вещает ложь во всеуслышание, пороча мою репутацию, — у меня не остается иного выбора, как начать говорить.

Мария Зайцева пообещала, что скоро выступит с громким заявлением касательно бывшей партнерши по сцене.

Вокалистки группы "2Маши" Мария Шейх и Мария Зайцева
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По материалам: uposters.ru

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"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
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