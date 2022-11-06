"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
Группа "2Маши" приостановила творческую деятельность в апреле этого года. Поклонники предполагали, что это из-за напряженной политической ситуации, но все оказалось иначе. Мария Шейх и Мария Зайцева крепко поссорились.
Об этом впервые рассказала Зайцева, заявив, что Шейх запрещает ей петь песни коллектива в одиночку. Вторая вокалистка объясняла это тем, что песни группы "могут исполняться исключительно двумя Машами".
В августе Шейх получила серьезную травму головы, из-за которой временно ослепла. "Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — все с нуля. Я родилась третий раз и то, что я жива — настоящее чудо", — рассказывала певица.
По ее словам, коллеге было на это наплевать, однако у Зайцевой другая версия. Она утверждает, что не знала о произошедшем, поэтому Шейх попросту врет.
Мария Зайцева планирует сделать скандальное заявление
Зайцева рассказала, что долгое время терпела манипуляции со стороны Марии, но потом обратилась к психологу. Специалист посоветовал ей перестать общаться с экс-напарницей, но Шейх вынуждает ее, распространяя порочащую информацию.
Мария Зайцева пообещала, что скоро выступит с громким заявлением касательно бывшей партнерши по сцене.