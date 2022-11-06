. "Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова умереть в любую в секунду

Вадим Карасев

Виктория Боня на днях попала в скандал с Филиппом Киркоровым, публично высмеяв его за высказывания в адрес Наргиз Закировой. По словам телеведущей, в ответ артист обложил ее матом и угрожал расправой. Теперь Боня рассказала, что не боится смерти.

Правда, дело тут, похоже, не в Киркорове, а в том, что она "нашла себя". Такие философские мысли пришли к Виктории, когда она покупала продукты в магазине. В прямом эфире Боня не смогла не поделиться своим открытием.

Видео Виктория Боня призналась, что готова умереть в любую в секунду

"Иду вчера, просто покупаю в супермаркете еду и думаю, боже, в любую секунду готова умереть! Потому что я нашла себя. Нет страха смерти. Внутри понимаю, как моя душа уже готова... Нет страха, и он больше тебя уже не беспокоит. Это большой кайф, когда ты себя находишь", — разоткровенничалась телезвезда.

Напомним, что Виктории 42 года, и умирать ей еще рано. Подписчики поддержали звезду, а кого-то это тоже натолкнуло на философские мысли.

"Мне понравилось, как вы сказали о готовности умереть. В этом такое страстное биение духа. Жажда жизни. И в то же самое время, такая ее наполненность, что энергия... Она просто бьет через край!" — поделилась подписчица.



Виктория Боня рассказала о своем отношении к деньгам

В вопросе денег у телезвезды тоже подобная философия. Вряд ли у нее есть проблемы с финансами, но Виктория за траты вообще не переживает.

"Я помню момент, когда человек потратился и расстроился из-за этого. Я ему говорю: так это же просто деньги. Он не мог поверить, что я такое сказала. Я очень легко отношусь к деньгам", — рассказала Боня.



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