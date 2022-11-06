. Николай Басков наехал на Любовь Успенскую
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Николай Басков наехал на Любовь Успенскую

Николай Басков наехал на Любовь Успенскую
Певец Николай Басков был шокирован поведением певицы. Артист — ведущий шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Вместе с Алсу он представляет лучших из лучших вокалистов страны, а оценить их предстоит сразу 100 судьям в студии, среди которых есть знаменитости.  В этот раз одной из приглашенных звезд стала Любовь Успенская. Звезда слишком бурно реагировала на выступление одного из участников вокального шоу. Во время выступления группы из Молдавии DoReDos исполнительница хита «Кабриолет» нарушила правила, раньше времени поднявшись со своего места. Затем Любовь Залмановна и вовсе начала подпевать шлягеру. Это не понравилось Николаю Баскову, и тот, в свойственной себе манере, тут же отчитал звезду, невзирая на большое количество свидетелей.
«Люба, вы что, из одной школы с сестрами Зайцевыми? Или это передается?», — высказался певец. Стоит отметить, что несмотря на видимость скандального нрава, Басков совсем не любить быть в центре внимания, поводом которого послужил какой-нибудь конфликт. Артист предпочитает сглаживать острые углы, переводя все в шутку. Тем не менее, за словом в карман Николай никогда не лез, и провоцировать публику умеет легко. Так, в одной из выпусков телешоу Басков заявил, что жюри слишком медлительное, и не спешит нажимать на красные кнопки, выбирая победителя. Это замечание не понравилось Сергею Лазареву, который заявил, что членам жюри нужно время, чтобы сделать правильный выбор. «Мне нужен был скандал. Ты всегда ведешься. Мое дело – кинуть кость. Ваше – ее разгрызть. Я профессионал в этом», – парировал Басков,
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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