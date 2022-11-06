. Обратиться к домовому или заказать вещий сон: 6 заговоров, которые вернут любую потерянную вещь

Когда теряются какие-то предметы, люди к этому относятся неоднозначно. Кто-то спокойно реагирует, другие же сильно паникуют по этому поводу. В любом случае утратить любую вещь очень неприятно. Однако расстраиваться не стоит. Существует 6 заговоров, которые помогут вернуть любую потерянную вещь. Выполнять их очень просто, а вкладывать какие-то средства не нужно.

6 заговоров, которые вернут любую потерянную вещь

Найти утраченную вещь можно самым простым способом – просто поискать ее в самых укромных уголках дома, шкафчиках, вазочках, комодах или в других часто используемых местах. При этом проговаривать определенные фразы не требуется. По истечению нескольких минут потерянная вещь должна найтись. Если же этот способ не сработал, можно перейти к заговорам и обрядам.

Обратиться за помощью к домовому

С давних времен считается, что если человек потерял какую-то вещь дома, значит, ее забрал домовой. Чтобы ее найти, можно произнести заговор четыре раза, поворачиваясь в разные стороны:

«Дедушка домовой, не шути со мной. Вещицу утерянную (говорите название предмета) верни, а лакомство взамен возьми!»

После того, как все шаги проделаны, нужно положить на стол какое-нибудь угощение для домового. Это могут быть любые сладости или стакан молока.

Заказать «вещий сон»

В случае, если забыли, куда могли положить определенную вещь, можно заказать вещий сон. Для этого понадобится красная нить из шерсти размером с ваш рост и очень хорошее воображение.

Выполнение обряда:

Перед сном возьмите длинную красную нить. Пока будете думать об утраченном предмете, сложите ее на 3 части. После этого нужно сложить нитку еще 7 раз и завязать два узелка. Перед сном положите ее под подушку, представьте утраченную вещь. Искренне обратитесь к Богу или Вселенной с заговором, чтобы они послали вам вещий сон об утраченной вещи.

Если обряд был проведен правильно, в эту ночь вам приснится сон, в котором вы сможете увидеть, где находится потерянная вещица.

Визуализация

Визуализация помогает мечтам сбыться, а потерянной вещи найтись.

Заговор на свечу

Займите удобное положение и постарайтесь расслабиться. Представьте, что в ваших руках находится светящийся клубок, а его и потерянную вещь связывает светящаяся нить. Мысленно наматывайте клубок, тем самым притягивая утраченную вещицу. Когда его полностью намотали, откройте глаза и на время забудьте, что проводили обряд, и выполняйте свои повседневные дела. Очень скоро вы заметите утраченную вещь на видном месте.

Для проведения такого обряда понадобится свеча фиолетового цвета. С наступлением полуночи зажгите ее, поставьте в центр комнаты и присядьте возле нее. Представьте утраченную вещь и произнесите заговор:

«Все пропавшее ко мне вернется и потерянное мною добро вернется! Аминь!»

Повторяйте его до тех пор, пока воск не образует лужицу. Ее форма подскажет направление, где находится «потеряшка».

Поискать на работе

Вещь, которую долго не можете найти, вы могли оставить и на рабочем месте. Чтобы провести обряд с поиском, нужно:

Возьмите платок и зажмите его в левой руке. Закройте глаза и представьте, где могли ее оставить. Затем откройте глаза и завяжите узелок на конце платка.

После выполнения обряда, вещь обязательно отыщется. Однако помните, что когда найдете ее, узел нужно обязательно развязать, в противном случае появится шанс потерять другую вещь.