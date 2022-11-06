. Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded

Вадим Карасев





Несколько недель назад состоялся полноценный релиз игры Grounded, общее количество игроков в которой уже превышает 13 миллионов. Студия Obsidian на следующей неделе планирует провести 8-й ежегодный благотворительный стрим Extra Life. В рамках этого стрима будут разыграны 3 кастомные игровые приставки Xbox Series S.

Ниже можно видеть, каким образом выглядит Xbox Series S в стиле Grounded, которая была создана командами Xbox и Obsidian.





Подробнее ознакомиться с условиями розыгрыша можно в посте в Twitter-аккаунте Obsidian.