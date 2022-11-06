. Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded

Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded


Несколько недель назад состоялся полноценный релиз игры Grounded, общее количество игроков в которой уже превышает 13 миллионов. Студия Obsidian на следующей неделе планирует провести 8-й ежегодный благотворительный стрим Extra Life. В рамках этого стрима будут разыграны 3 кастомные игровые приставки Xbox Series S.

Ниже можно видеть, каким образом выглядит Xbox Series S в стиле Grounded, которая была создана командами Xbox и Obsidian.


Подробнее ознакомиться с условиями розыгрыша можно в посте в Twitter-аккаунте Obsidian.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во
2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака
2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака
Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Александр Песков подворовывает у своего директора
Александр Песков подворовывает у своего директора
Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество
Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество
Рай для перфекциониста: мастера металла показали результат точности их машин для металлообработки (фото + видео)
Рай для перфекциониста: мастера металла показали результат точности
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет
Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет

Еще по теме

Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
В Grounded уже больше 13 миллионов игроков, полный релиз игры состоялся месяц назад
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили сроки релиза