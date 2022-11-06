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Офицер рассказал о выполняемых мобилизованными добровольцами задачах

Офицер рассказал о выполняемых мобилизованными добровольцами задачахОфицер 6-й армии: мобилизованные добровольцы выполняют задачи в Харьковской области

Офицер артбатареи 6-й армии западной группировки войск в беседе с РИА Новости рассказал, что добровольцы, пришедшие в российскую армию в ходе частичной мобилизации, уже выполняют задачи в Харьковской области.

По его словам, он прошел подготовку и выполняет задачи по огневому поражению. «Выезжаем по-разному, и ночью, и днем, 24/7. Несложно, работа как работа, для настоящих мужчин», —заявил офицер.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Такие россияне будут иметь все соответствующие права на денежное довольствие, социальные гарантии и компенсации.

Как отмечали 1 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил России, с начала спецоперации в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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