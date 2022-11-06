Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я несу ответственность за то, что все оказались в этой ситуации: при мне компания выросла слишком быстро. Я приношу извинения за происходящее», — написал он.
Дорси добавил, что благодарен всем, кто работал в Twitter, и любит их. Он отметил, что не ожидает взаимности ни в текущий момент, ни когда-либо еще, однако относится к этому с пониманием.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, став владельцем Twitter, Маск решил пересмотреть его кадровую политику и запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.
Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.