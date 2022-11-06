. Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске

Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при МаскеОснователь Twitter Дорси счел себя ответственным за массовые увольнения при Маске

Один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я несу ответственность за то, что все оказались в этой ситуации: при мне компания выросла слишком быстро. Я приношу извинения за происходящее», — написал он.

Дорси добавил, что благодарен всем, кто работал в Twitter, и любит их. Он отметил, что не ожидает взаимности ни в текущий момент, ни когда-либо еще, однако относится к этому с пониманием.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, став владельцем Twitter, Маск решил пересмотреть его кадровую политику и запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Жена актера шоу "Уральские пельмени" Вячеслава Мясникова взяла титул "Королева мира-2022" (19 фото)
Жена актера шоу "Уральские пельмени" Вячеслава Мясникова
Дуда обвинил Евросоюз в желании сменить власть в Польше
Дуда обвинил Евросоюз в желании сменить власть в Польше
Фил Спенсер прокомментировал будущее Warcraft и StarCraft после покупки Activision Blizzard
Фил Спенсер прокомментировал будущее Warcraft и StarCraft после
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких знаков зодиака произойдут важные перемены в любви
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Регину Тодоренко жестко раскритиковали за выступление на ледовом шоу
Регину Тодоренко жестко раскритиковали за выступление на ледовом шоу
Муж Ксении Собчак мечтает о смерти жены, заявил психолог
Муж Ксении Собчак мечтает о смерти жены, заявил психолог
Филипп Киркоров с цепи сорвался и ругается матом
Филипп Киркоров с цепи сорвался и ругается матом
Павел Прилучный готов был прибить журналиста
Павел Прилучный готов был прибить журналиста
Алексей Панин признался, что лишил дочь будущего
Алексей Панин признался, что лишил дочь будущего
Умер 34-летний брат рэпера Ника Картера Аарон
Умер 34-летний брат рэпера Ника Картера Аарон

Топ на сегодня

Симптомы и лечение аллергического ринита
Симптомы и лечение аллергического ринита
Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва
Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что
"Кричал матом при детях": известный музыкант раскритиковал Киркорова за неадекватное поведение
"Кричал матом при детях": известный музыкант раскритиковал
"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз рассказал о ее капризах и почему рухнула ее карьера
"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз
Хью Джекман назвал любимый супергеройский фильм
Хью Джекман назвал любимый супергеройский фильм

Еще по теме

Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter
Twitter временно заблокировал аккаунт своего руководителя
Генеральный директор Twitter заявил о необходимости редактирования твитов
Основатель Twitter раздаст все свои деньги