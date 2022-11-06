. Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске

Вадим Карасев

Основатель Twitter Дорси счел себя ответственным за массовые увольнения при Маске

Один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я несу ответственность за то, что все оказались в этой ситуации: при мне компания выросла слишком быстро. Я приношу извинения за происходящее», — написал он.

Дорси добавил, что благодарен всем, кто работал в Twitter, и любит их. Он отметил, что не ожидает взаимности ни в текущий момент, ни когда-либо еще, однако относится к этому с пониманием.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, став владельцем Twitter, Маск решил пересмотреть его кадровую политику и запланировал уволить около половины всех сотрудников. Под сокращение могут попасть около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников, а оставшимся запретят удаленную работу. Агентство утверждает, что данные меры направлены на сокращение расходов.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.