. Павел Прилучный готов был прибить журналиста

Актер Павел Прилучный набросился на представителей прессы. Главный мачо российского кино показал свой взрывной характер. Павел с женой Зепюр Брутян и тещей Гаянэ побывали на закрытом показе фильма «Любовники». Он состоялся в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь», на Новом Арбате. После сеанса Прилучный подошел к своему автомобилю. Актер выругал таксиста за то, что тот остановился около его машины. Он размахивал руками, требуя водителя отъехать. Таксист послушался. Разборка попала в объектив камеры канала НТВ, и это заметил Павел.Вместе с женой артист подошел к оператору. «Засунь себе в жопу свою камеру!» — воскликнул Прилучный. Зепюр Брутян извинилась за вспыльчивого мужа, после чего отвела его от оператора. Павел отошел метров десять, однако затем вернулся на место инцидента. Актер схватил оператора за одежду, тот опустил камеру. «Мажор» принялся угрожать тележурналисту. «Ты понимаешь, с кем ты вообще разговариваешь?» — сказал Прилучный. При этом он нецензурно обругал тележурналиста. Зепюр попыталась сгладить конфликт. Однако и она принялась угрожать журналисту. «Удалите всё, если не хотите проблем», — сказала актриса сериала «В клетке». Только когда телезвезды увидели, что на них обратили внимание прохожие, они отстали от оператора НТВ. Канал показал видео конфликта.