. Показали 8 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty для Game Pass

Вадим Карасев





Игра Wo Long: Fallen Dynasty недавно получила дату релиза — ее обещают выпустить на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 3 марта 2023 года. Сразу после релиза она будет добавлена в подписку Game Pass.

Недавно протестировать Wo Long: Fallen Dynasty игроки могли в рамках временно доступной демо-версии. Но продолжают разработчики делиться подробностями о проекте и через игровых журналистов. Портал GameSpot опубликовал 8-минутное геймплейное видео, в котором показал новые кадры игры.

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Напомним, ранее стало известно, что в игре Wo Long: Fallen Dynasty не будет уровней сложности, что позволит всем игрокам испытать одинаковый опыт. На прохождение же игры потребуется около 40 часов, как считают разработчики.