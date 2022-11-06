. Польза без мороки: как быстро вытащить кости из рыбы
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Польза без мороки: как быстро вытащить кости из рыбы

Польза без мороки: как быстро вытащить кости из рыбы

Рыба — удивительно вкусный и полезный продукт. Во многих странах она составляет основу рациона, поэтому местные жители научились обращаться с ней мастерски. Но россияне иногда не хотят связываться с теми сортами рыбы, в которых очень много костей. И зря. Существует немало способов, как быстро вытащить кости из рыбы. Простые лайфхаки помогут удалить их без проблем и наслаждаться изысканными блюдами.

Как быстро и ловко вытащить кости из рыбы: простой лайфхак

Вы наверняка вытаскивали косточки из рыбного филе с помощью пинцета. Этот простой лайфхак отлично пригодится для красных сортов рыбы, ведь в ней обычно не бывает мелких костей, как в белых сортах.

Но что делать с карпом, щукой или карасем, ведь вытаскивание из такого филе косточек — дело очень трудоемкое и долгое. Разбираемся, как справиться с этой задачей легко и просто:

  • для начала вымойте рыбу и положите ее брюшком на доску для разделывания;
  • проведите лезвием ножа вдоль одной из сторон позвоночника от головы до хвоста;
  • затем медленно и аккуратно отделите ножом мясо от костей ребер справа и слева;
  • удалите позвоночник и все внутренние органы;
  • затем  промойте рыбу еще раз внутри и снаружи.

Как вытащить кости из рыбы для фарша

Тем, кто любит рыбные котлетки, нужно уметь убирать кости из рыбного филе. Тут поможет простой кипяток. Он позволит не только отделить кожу, но и избавиться от косточек.

Прежде всего, помойте рыбку и удалите внутренности и жабры. Затем опустите тушку в кипяток на минуту или две. После остывания кожа и косточки очень легко отделятся и вам не придется морочиться с ними часами. Осталось лишь провернуть фарш.

Но что удивительно, удалить кожу с рыбы можно и с помощью противоположного метода — заморозив ее. Для этого положите рыбку на полчаса в морозилку, а потом достаньте и снимите кожу легким движением.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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