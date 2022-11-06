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Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара

Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара«Известия»: выжившая после пожара в костромском клубе посетительница рассказала о панике

Выжившая после пожара посетительница костромского клуба «Полигон» Ирина описала происходящее в момент возгорания, рассказав о панике людей. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, во время пожара люди с трудом могли выбраться из помещения. «Мы, когда заходили внутрь, там был такой проход — непонятно, как вообще люди проходили. Запасные выходы, как говорят, вообще были закрыты. Я-то первый раз и даже не знала, где чего», — поделилась Ирина. Она добавила, что посетители на протяжении долгого времени дышали едким дымом, из-за чего не могли открыть глаза. После того, как спасающиеся сумели выйти в гардеробную, им казалось, что они не могут дышать, рассказала девушка.

Ранее стала известна причина, по которой начался пожар в клубе «Полигон». Сообщалось, что подозреваемый в поджоге нарушил правила использования ракетницы.

Ночной клуб «Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, загорелся в ночь на субботу, 5 ноября. В результате трагедии погибли 15 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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