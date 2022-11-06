. Прогноз геомагнитной активности на 7 ноября 2022 года

В период с 4 по 6 ноября Землю накрыла сильная магнитная буря. Ее пик приходился на 5 число. Геомагнитная активность 7 ноября 2022 года не будет превышать критический уровень. Несмотря на это, рекомендуется избегать перегрузки организма вредными привычками и неправильным питанием, чтобы подготовиться к следующему удару. Подробнее о геомагнитной обстановке мы расскажем далее

Какой будет геомагнитная обстановка 7 ноября 2022 года

Жизнь на Земле напрямую зависит от Солнца. Расстояние от нашего светила, расположение Земли к звезде определяют сезоны и погоду на планете, а выбросы солнечной энергии оказывают влияние на геомагнитное поле.

Значительные колебания могут привести к сильным магнитным бурям, оказывающих влияние на самочувствие метеозависимых людей, которых на Земле около 60% от всех жителей.





С самого начала месяца геомагнитная активность усилилась. С 5 по 6 ноября 2022 года наблюдается повышение солнечной активности. На 5 число припадает пик солнечной бури. 6 ноября потоки солнечной радиации ослабеют. А 7 ноября магнитосфера Земли будет спокойной.

Но уже с 10 числа вновь начнутся возмущения на Солнце, которые продлятся пару дней. Затем магнитные бури ожидаются 18-19, а также 24-26 ноября с пиком 25 числа.





В такие дни метеозависимым гражданам рекомендуется следить за общим состоянием здоровья, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. В эти дни следует снизить физическую активность, не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками и неправильной пищей.

Солнечная энергия и ее виды

Космическая и земная погода, которую мы чувствуем на поверхности, зависит от небольших изменений на нашем светиле в течение всего солнечного цикла.

Самое важное влияние, которое Солнце оказывает на Землю, — это яркость или освещенность самого светила. Оно производит энергию в виде фотонов света. Изменчивость излучения Солнца зависит от длины волн. Они имеют более высокую изменчивость, чем другие. Большая часть энергии Солнца излучается в видимом диапазоне длин волн (примерно 400-800 нанометров).





Излучение Солнца в этих длинах волн почти постоянно и изменяется только на одну тысячу (0,1%) в течение 11-летнего солнечного цикла.

В ультрафиолетовых длинах волн (120-400 нм) изменчивость солнечного излучения больше в течение солнечного цикла с изменениями до 15%. Это оказывает значительное влияние на поглощение энергии озоном и стратосферой.

На более коротких длинах волн, таких как крайний ультрафиолет (EUV), Солнце изменяется на 30-300% за очень короткие промежутки времени, то есть за минуты. Эти длины волн поглощаются верхними слоями атмосферы, поэтому они оказывают минимальное влияние на климат Земли.

Классификация магнитных бурь

Потоки энергетических частиц не в состоянии пробить магнитное поле Земли, но ударяясь о него, они вызывают колебания, которые оказывают воздействие на все живое на нашей планете. Эти процессы и называются магнитными бурями.

Метеорологи научились предсказывать их возникновение в метеосфере земли и классифицировать в зависимости от мощности, интенсивности и влияния на самочувствие людей и различные земные процессы. Мощность магнитных бурь оценивается по восьмибалльной шкале.





Влияние солнечной энергии на людей

Средние по мощности магнитные бури оказывают влияние только на метеозависимых людей. Они могут вызывать у них плохое самочувствие, головную боль, нарушения сна, скачки давления, обострение хронических заболеваний. Люди, которые не страдают метеозависимостью, как правило, даже не замечают такие изменения в метеосфере Земли.

Более мощные магнитные бури могут касаться не только метеопатов. Превышение пятибалльной шкалы может отразиться на самочувствии практически любого человека, а достижение 7-8 баллов опасно для всех людей. Число инсультов и инфарктов в дни сильных магнитных штормов оказывается критическим.

Чтобы обезопасить себя от влияния магнитных бурь, необходимо следить за прогнозами метеорологов и тщательно выполнять рекомендации лечащего врача. Специфических средств, защищающих от влияния магнитных бурь, не существует, но важно своевременно подготовиться к выбросу солнечной энергии: