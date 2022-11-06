. Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением прибыли
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Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением прибыли

Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением прибылиПроизводители нефти в США столкнулись с увеличением прибыли на фоне конфликта на Украине

Совокупная чистая прибыль нефтегазовых компаний, работающих в США, составила 200,24 миллиарда долларов во втором и третьем кварталах. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет S&P Global Commodity Insights.

Это самые прибыльные шесть месяцев в отрасли за всю историю наблюдений, подчеркивает издание. «Операционный денежный поток, вероятно, будет рекордным — или, по крайней мере, очень близким к нему — к концу этого года», — считает исполнительный директор по разведке и анализу акций в S&P Хассан Элтори.

Как напоминает издание, сообщения об увеличении прибыли, с которым столкнулись производители нефти, прозвучали на фоне жестких высказываний президента США Джо Байдена в адрес тех же компаний. Он считает, что резкий рост прибыли свидетельствует о том, что они наживаются на украинском конфликте. Президент призвал компании сделать так, чтобы цены на бензин постепенно снижались — иначе он обещает увеличить размер налогов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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