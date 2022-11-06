. Регину Тодоренко жестко раскритиковали за выступление на ледовом шоу
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Регину Тодоренко жестко раскритиковали за выступление на ледовом шоу

Регину Тодоренко жестко раскритиковали за выступление на ледовом шоу
Тарасова назвала кривлянием танец ведущей Регины Тодоренко.   Регина Тодоренко снова участвует в шоу «Ледниковый период», катаясь вместе с фигуристом Александром Энбергом. Новый номер был посвящен предложению руки и сердца. Пара вышла на лед под песню «Чертово колесо» легендарного Муслима Магомаева. Регина со смехом призналась, что на льду ей еще не предлагали жениться. Телеведущая полностью отдалась исполнению номера, эмоционально отыгрывая каждую сцену в своем номере. Однако тренер Татьяна Тарасова, которая является бессменным членом жюри шоу, не оценила старания конкурсантов.
«Танца не было — одно кривляние», — категорично заявила Тарасова. В прошлый раз Регина после слов жюри даже расплакалась. Кататься ей помешал, по ее словам, слишком длинный шарф в костюме, который в самый ответственный момент затянулся на ее шее и едва не удушил. Однако сейчас, по всей видимости, Тодоренко научилась отражать атаки жюри и Татьяны Тарасовой, в том числе, и больше столь эмоционально на них не реагирует. Регина признается, что с каждым разом ей все сложнее находить в себе силы работать дальше, но она не сдается. Звезда подколола Даню Милохина, который неожиданно решил уйти из проекта. Она отметила, что несмотря на усталость, она бросать начатое не собирается.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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