. Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
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Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение

Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение

Россияне могут пользоваться землей бесплатно на основании трех прав: постоянного бессрочного пользования, безвозмездного пользования, а также права собственности. О возможности безвозмездного получения земельного участка агентству "Прайм" рассказал адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.

По словам специалиста, бесплатно получить участок можно благодаря особому статусу гражданина или осуществляемой на нем деятельности. Так, землю в бессрочное пользование от государства могут получить только аффилированные с государством публично-правовые структуры: органы власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия.


Участок, переданный в безвозмездное пользование, бесплатно предоставляется на определенный срок. Помимо публично-правовых структур, получить таким образом землю могут садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества; НКО, созданные для строительства жилья; общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также религиозные организации для строительства сооружений религиозного или благотворительного назначения.

Физическим лицам могут предоставить участок в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного приусадебного хозяйства (ЛПХ), крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) на срок до шести лет. Региональное законодательство может ограничивать список таких образований.

На основании безвозмездного пользования земельные участки могут предоставляться работникам транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства, учреждений, управляющих заповедниками и национальными парками "в виде служебных наделов на срок трудового договора".

Эксперт добавил, что на срок до пяти лет можно получить лесные участки для ведения с/х деятельности для собственных нужд. Землю можно также получить по региональным программам развития территорий, в том числе по программам "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар".

"Есть и другие категории граждан, которые могут рассчитывать на земельный участок в случаях, предусмотренных региональным законодательством", — подытожил адвокат.

Ранее россиянам разрешили готовить шашлыки и сжигать листву рядом с частными домами во дворе. Согласно недавним поправкам, мангалы теперь можно располагать в пяти метрах от здания, а сжигать листву — в семи с половиной метрах.

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По материалам: uposters.ru

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