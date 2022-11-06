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Российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ на Запорожском направленииАртиллеристы Южного военного округа ВС РФ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных Сил России (ВС РФ) уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

Помимо поражения артиллерийских батарей ВСУ, артиллерийское подразделение ВС РФ проводит операции по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

По словам собеседника агентства, каждый день артиллерийские расчеты ЮВО ведут контрбатарейную борьбу с противником и уничтожают поставленные Украине из-за рубежа оружие и военную технику.

Ранее стало известно, что ВСУ готовятся к наступлению на Херсонскую область. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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