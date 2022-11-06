. Российские военные разбили сотни снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в ДНР
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Российские военные разбили сотни снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в ДНР

Российские военные разбили сотни снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в ДНРВ МО заявили, что ВС РФ разбили 120 снарядов РСЗО HIMARS и 250 снарядов «Смерч»

Российские военные разбили сотни снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине от США, и «Смерч». Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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