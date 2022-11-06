. Российские военные разбили сотни снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в ДНР

Вадим Карасев

В МО заявили, что ВС РФ разбили 120 снарядов РСЗО HIMARS и 250 снарядов «Смерч»

Российские военные разбили сотни снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине от США, и «Смерч». Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.