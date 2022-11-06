. Секреты счастливой любви для рожденных в год Свиньи

Вадим Карасев

Любовь — это фундамент счастья. Именно поэтому всем, кто был рожден в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, должны помнить о простых рекомендациях, которые помогут быстрее найти вторую половинку, либо укрепить уже существующие отношения.

Рожденные в год Свиньи — довольно неординарные личности. Ранее мы делились интересными фактами об этих людях. Их неординарность часто помогает им обретать любовь, но порой может играть и против них. Советы, описанные далее, помогут правильно использовать свой необычный характер.

Нужно почаще разговаривать о будущем

Со второй половинкой важно как можно чаще обсуждать грядущие планы. Это очень благотворно скажется на укреплении отношений. Влюбленным крайне важно стремиться к чем-то вместе, поэтому планы на будущее должны отражать совместные цели.

Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу

У рожденных в год Свиньи очень сильная интуиция, которая временами помогает им в принятии важных решений в сфере любви. Если вы были рождены под покровительством данного животного-талисмана, то вам определенно стоит почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу, особенно если не можете определиться, доверять человеку или нет.

Не бойтесь выдвигать требования

Человек не может быть идеальным, поэтому всем тем, чьим покровителем является Собака, стоит почаще говорить с любимым человеком на чистоту. Не нужно терпеть чужие вредные привычки. Важно проговаривать их и показывать свое стремление помочь в исправлении той или иной проблемы.

Вносите свой вклад

Люди, рожденные в год Свиньи, достаточно привлекательны. По какой-то необъяснимой причине многие очень любят делать для них что-то приятное. Оосбенно это касается второй половинки, которая часто из кожи вон лезет для того, чтобы как-то угодить своему спутнику. Крайне важно тоже вносить свой вклад в отношения и делать добро в ответ. Важно научиться ценить доброту и тепло, которые дарит близкий человек.

Общайтесь с другими парами

Людям-Свиньям важно поддерживать общение с другими парами, так как в таком случае они смогут научиться чему-то очень важному. Им необходимо перенимать чужой опыт — как положительный, так и негативный. Рожденные в год этого Восточного животного-талисмана, очень быстро учатся.

Делайте маленькие, но приятные подарки

Это крайне важная мелочь, про которую многие люди данного года рождения почему-то забывают. Рожденные в год Свиньи умеют дарить хорошие на праздники, но еще им стоит проявлять внимание ко второй половинке в обычные дни. Близкий человек оценит внеплановый сюрприз по достоинству.