. Шутку Байдена про дробовик сочли достойной импичмента
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Шутку Байдена про дробовик сочли достойной импичмента

Шутку Байдена про дробовик сочли достойной импичментаЧитатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент из-за его шутки про дробовик

Читатели газеты New York Post высказались за объявление президенту США Джо Байдену импичмента из-за его шутки про дробовик. Свое мнение они высказали под публикацией соответствующего материала в Twitter.

После того, как американский лидер заявил, что готов воспользоваться ружьем для защиты экономики США, пользователи признались, что перестали понимать Байдена. В частности, @swrazer1 отметил, что не видит в этом утверждении ничего забавного.

Недоверие Байдену высказали @NikosNy321 и @Howard069572801. Они сочли, что речи Байдена становятся все более опасными, поскольку он сам не понимает, что говорит. @Guggiana1981 выразила мнение, что теперь Байдену можно официально поставить диагноз старческая деменция.

@Njd9500 посоветовал Байдену «просто заткнуться». А @wilbursbarn объяснил, что экономическая политика действующего хозяина Белого дома и привела к сложившейся обстановке.

@Antagonist_1 допустил, что Байден может действительно бороться с инфляцией при помощи дробовика. Однако, считает он, президенту нужно что-то более весомое, чем его «пукалка».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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