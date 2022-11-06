СМИ: В Танзании при падении самолета погибли 19 человек
Сегодня, 21:15
В Танзании при падении пассажирского самолета погибли 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Самолет упал в озеро Виктория на севере Танзании в воскресенье, 6 ноября. На борту находилось 43 человека. Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа. В настоящий момент на месте катастрофы работают спасатели.
В российском посольстве в Танзании ожидают от авиакомпании списка пассажиров самолета, передает ТАСС.
По данным РИА «Новости» самолет летел из Дар-эс-Салама в Букобу, причиной крушения стали плохие погодные условия.
По материалам: pnp.ru