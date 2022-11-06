. СМИ: В Танзании при падении самолета погибли 19 человек
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СМИ: В Танзании при падении самолета погибли 19 человек

СМИ: В Танзании при падении самолета погибли 19 человек

В Танзании при падении пассажирского самолета погибли 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Самолет упал в озеро Виктория на севере Танзании в воскресенье, 6 ноября. На борту находилось 43 человека. Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа. В настоящий момент на месте катастрофы работают спасатели.

В российском посольстве в Танзании ожидают от авиакомпании списка пассажиров самолета, передает ТАСС.

По данным РИА «Новости» самолет летел из Дар-эс-Салама в Букобу, причиной крушения стали плохие погодные условия. 

 

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По материалам: pnp.ru

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