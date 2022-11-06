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Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с Россией

Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с РоссиейWP: США в частном порядке призывают Зеленского показать открытость к переговорам с Россией

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP) от источников.

Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников». По их словам, это скорее «продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства» со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.

5 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова «к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее». До этого президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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