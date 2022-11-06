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Стало известно о подписании оборонительного союза между Японией и Британией

Стало известно о подписании оборонительного союза между Японией и БританиейFinancial Times: Япония и Великобритания решили подписать оборонительный союз в декабре

Япония и Великобритания планируют подписать в декабре оборонительный союз. Он будет нацелен на укрепление сотрудничества с США в Тихом океане, а также на противодействие нарастающей угрозе со стороны Китая. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В случае заключения соглашения о взаимном доступе будет упрощен процесс развертывания военных на территории союзных стран. Также оно позволяет странам проводить совместные военные учения без бюрократических процедур и расширяет возможности союзников в сфере логистики. Аналогичный документ в 2020 году Япония подписала с Австралией.

Как отмечает источник издания, переговоры между странами начались в мае, когда премьер-министр Японии Фумио Кишида встретился в Лондоне с Борисом Джонсоном, который тогда занимал такой же пост. Эксперт по Азии американского синк-танка American Enterpreise Institute Зак Купер считает, что соглашение вызвано не только опасениями о возросшем влиянии Китая, но и неуверенностью союзников в помощи США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с японским коллегой Ясукадзу Хамада, в ходе которой заявил, что что США готовы защищать Японию с применением ядерного оружия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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