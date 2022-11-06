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Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и Украиной

Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и УкраинойWSJ: страны Запада обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом

Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ) от осведомленных источников, пишет РИА Новости.

При это, по информации издания, почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают публичных заявлений, которые могли бы ограничить Украину.

Также уточняется, что сейчас США и их союзники не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, «учитывая высокие ставки обеих сторон на свою победу».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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