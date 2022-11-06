. Сырая или кипяченая: какой водой правильно поливать домашние растения

Когда на дворе стоят холода и вся природа спит, так хочется созерцать зеленые растения у себя дома. Они радуют глаз, дарят энергию жизни и очищают воздух, которым мы дышим. Однако и они требуют должного ухода за собой. Чтобы домашние растения всегда были полны сил, нужно определить, какой водой их правильно поливать.

Чем опасна вода из крана для комнатных растений

Во многих городах из крана течет хлорированная вода. Это большой риск — поливать ею цветы, ведь они могут завянуть. Кроме того, хлор блокирует поступление питательных веществ в корень, замедляет рост растений.

Особенно опасна жесткая вода для нежных орхидей и фиалок, азалий, папоротниковых. Однако не случится ничего страшного, если вы польете ею бонсай, фикусы или цитрусовые.

Какой водой правильно поливать домашние растения





Вода из крана довольно жесткая, поэтому прежде чем поливать ею растения, нужно дать ей отстояться. Часть примесей осядет, вода впитает углекислый газ, что тоже очень хорошо для корешков, а также станет кислее и мягче. Водой, которую набрали сегодня утром, можно поливать растения только спустя сутки.

Без сомнения, любимые растения заслуживают полива бутилированной минеральной водой хотя бы иногда. Такая жидкость содержит максимум полезных веществ.

Особенно важно отстаивать воду хлорированную. При этом нельзя закрывать банку крышкой, иначе хлор так и останется в воде.

Можно ли поливать домашние растения водой кипяченой

Кипяченая вода хороша тем, что она продезинфицирована. Также из нее уходят вредные для растений соли. Это несомненный плюс, а вот из минусов можно назвать потерю кислорода. Чтобы он вернулся, необходимо отстаивать кипяченую воду в течение пары суток.

Когда растения долго не цвели, можно применять шоковую термотерапию. Конечно, поливать цветы кипятком — это идея не из лучших, но вот горячая вода от 60 до 80 градусов может пробудить в них движение соков. Метод нельзя использовать постоянно.