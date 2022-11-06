. Украинские войска обстреляли Донецк и другие города ДНР
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Украинские войска обстреляли Донецк и другие города ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и другие города ДНРУкраинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и другие города Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всего было выпущено восемь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, которые, помимо Донецка, попали в Макеевку и Ясиноватую.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 10.13 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 10.45 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.52 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении.

Артиллерия подобного калибра применяется странами НАТО, а также поставляется Украине США.

Ранее стало известно, что на линии электропередачи Берислав — Каховка произошел теракт.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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