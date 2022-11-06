. Умер 34-летний брат рэпера Ника Картера Аарон

Вадим Карасев

На 35-м году жизни умер младший брат рэпера Ника Картера Аарон, его тело нашли в ванной

На 35-м году жизни скончался младший брат рэп-исполнителя и участника группы Backstreet Boys Ника Картера, певец Аарон Картер. Об этом сообщает TMZ.

Артист был найден мертвым в ванне своей квартиры, расположенной в американском штате Калифорния, в субботу, 5 ноября. Причина смерти Картера пока не раскрывается.

«Мой жених Аарон Картер скончался. Я люблю Аарона всем своим сердцем, и это будет путешествие, в котором мне предстоит воспитать сына без отца. Мы все еще находимся в процессе принятия этой печальной реальности», — сообщила невеста певца.

Аарон Картер обрел известность в конце 1990-х в качестве поп-певца, выпустив четыре студийных альбома, которые были проданы тиражами в несколько миллионов копий. Позже артист начал гастролировать с группой Backstreet Boys, одним из участников которой является его старший брат Ник. Помимо этого, артист принимал участие в съемках «Танцы со звездами» и других телевизионных программ.

Ранее стало известно, что на 79-м году жизни скончался основатель и фронтмен кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти.