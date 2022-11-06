. В офисе Зеленского призвали нанести ракетные удары по Ирану
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В офисе Зеленского призвали нанести ракетные удары по Ирану

В офисе Зеленского призвали нанести ракетные удары по Ирану

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк требует атаковать Иран из-за беспилотников, которые якобы поставляются России.

"Необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше".

В ходе единого украинского телемарафона Подоляк заявил, что Тегеран, якобы оказывающий помощь Москве, "не может безнаказанно это делать и дальше".


В начале месяца министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал угрожать Ирану за передачу России вооружений - ракет класса "земля-земля" и беспилотников. Он указывал, что для Тегерана "более мудрым" решением было бы свертывание поставок России любого оружия, "которое используется против Украины".

Перед этим полковник ВСУ в запасе, летчик-испытатель Роман Свитан требовал атаковать заводы в Иране и Китае, поскольку там, по его словам, могут производить оружие или компоненты к нему, которое затем используется российской армией.

Россия и Иран отрицали обвинения Запада в поставках беспилотников. В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что Тегеран передавал России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

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По материалам: uposters.ru

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