. В офисе Зеленского призвали нанести ракетные удары по Ирану

Вадим Карасев

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк требует атаковать Иран из-за беспилотников, которые якобы поставляются России.

"Необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше".

В ходе единого украинского телемарафона Подоляк заявил, что Тегеран, якобы оказывающий помощь Москве, "не может безнаказанно это делать и дальше".



В начале месяца министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал угрожать Ирану за передачу России вооружений - ракет класса "земля-земля" и беспилотников. Он указывал, что для Тегерана "более мудрым" решением было бы свертывание поставок России любого оружия, "которое используется против Украины".



Перед этим полковник ВСУ в запасе, летчик-испытатель Роман Свитан требовал атаковать заводы в Иране и Китае, поскольку там, по его словам, могут производить оружие или компоненты к нему, которое затем используется российской армией.

Россия и Иран отрицали обвинения Запада в поставках беспилотников. В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что Тегеран передавал России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.