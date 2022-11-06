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В отношениях Китая и США допустили потепление

В отношениях Китая и США допустили потеплениеПолитолог Бовт заявил о желании Китая сохранить отношения с США

Отношения Китая и США может ждать потепление ввиду того, что обе страны сильно зависят друг от друга экономически и заинтересованы в стабильном сотрудничестве. Поиск возможного решения может начаться уже на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт.

«В первую очередь на саммите ожидаются двусторонние встречи лидеров разных стран. В частности, обсуждается возможность встречи президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, — сказал политолог. — США уже приняли ряд мер по "завинчиванию гаек" в торговле с Китаем, введя санкции на поставку чипов и оборудования для их производства».

Китай, считает Бовт, заинтересован в потеплении отношений, поскольку страны слишком зависят друг от друга и экономически, и технологически. Байден, по мнению политолога, будет наставить на том, чтобы Пекин занял более жесткую позицию в отношении России.

«Китай больше заинтересован в сохранении отношении со Штатами, чем с Россией. Достаточно посмотреть на соотношение взаимного товарооборота, который больше в 7-8 раз с США, чем с нашей страной. Выше и зависимость технологическая. Кроме того, китайские компании торгуются на американских биржах, им бы не хотелось, чтоб их выгнали», — считает собеседник «Ленты.ру».



Другие темы саммита

Также, по словам Бовта, на саммите будут обсуждаться темы глобальной энергетической безопасности, логистические проблемы, проблемы изменения климата — все то, что традиционно обсуждается на подобных мероприятиях.

«Все-таки "Большая двадцатка" — слишком разнородная структура, чтобы ждать от нее больших консолидированных решений в отношении России и военных действий на Украине. Вероятно, сама тема будет обсуждаться, но получит разную трактовку в устах представителей Запада и представителей других стран. Но, думаю, в итоге сойдутся на том, что призовут стороны к переговорам, миру и урегулированию. Поддержат зерновую сделку, обсудят недопустимость ядерной войны», — перечислил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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