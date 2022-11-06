. В результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС поврежден шлюз дамбы

Удар шестью ракетами HIMARS был нанесен в воскресенье, в 10 утра.

В результате обстрела войсками Украины Каховской ГЭС поврежден шлюз дамбы, сообщили в экстренных службах Херсонской области, передает РИА «Новости».

Информация о пострадавших уточняется. Удар шестью ракетами HIMARS был нанесен в воскресенье, в 10 утра. ПВО сбито 5 ракет, одна попала в шлюз Каховской дамбы, следует из сообщения.

В конце октября ВСУ обстреляли Новую Каховку при помощи 19 ракет HIMARS и «Ольха». Большая часть снарядов была сбита российскими системами ПВО. Три ракеты не были подавлены системами противовоздушной обороны и попали в здание Каховской ГЭС. При этом они не смогли серьезно повредить дамбу гидроэлектростанции, объект продолжил работу.