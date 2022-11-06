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В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине

В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине19FortyFive назвал переговоры единственным способом завершить конфликт на Украине

Единственным способом завершить конфликт на Украине являются переговоры Киева и Москвы. Его назвал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive.

«Суровые, холодные реалии современной борьбы показывают, что конца конфликту не видно, и наиболее вероятным способом, хоть и непопулярным на Западе, является урегулирование при помощи переговоров», — пишет он.

По словам Дэвиса, условия по переговорам между Украиной и Россией не менялись с начала специальной военной операции.

«Жестоко предполагать высокую вероятность того, что конфликт закончится неким урегулированием через переговоры, при котором обе стороны получат то, чего хотят, и ни одна не получит то, чего желает. Этого можно было достичь до февраля 2022 года. Это снова стало возможным в марте на встречах в Стамбуле. Дипломатическое урегулирование возможно и сейчас, до прихода зимы», — считает он.

Дэвис указывает, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор уверен, что победит, в связи с чем не допускает урегулирование через переговоры. Он также считает, что президент России Владимир Путин тоже отказывается от переговоров в силу своей уверенности в захвате обширных территорий Украины.

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По материалам: lenta.ru

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